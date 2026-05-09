بهرهبرداری کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان امیدیه به زودی آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه بیان کرد: با تکمیل مراحل اجرایی و صدور مجوزهای لازم، کشتارگاه تمامصنعتی دام سبک و سنگین در شهرستان امیدیه بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
حسینی فر افزود: این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت بهداشتی استحصال گوشت قرمز و توسعه خدماترسانی در منطقه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از این واحد گامی مهم در جهت توسعه زیرساختهای دامپروری و بهبود خدمات به مردم شهرستان و استان است.