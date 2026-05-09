اولین مرکز اسناد شهرداریهای کشور رونمایی و افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری مشهد در آیین افتتاحیه مرکز اسناد تاریخ و توسعه شهر مشهد و رونمایی از کتاب خدمات در شهرداریها که در تالار شهر مشهد برگزار شد گفت: تکثر کار و فعالیتها موجب شده بود اسناد باقیمانده در طول سالها دچار خدشه شود و در حال از بین رفتن باشد که نوسازی و در برخی حوزهها از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده شد. حدود ۵ میلیون نسخه سند که هویت شهر مشهد هستند ایجاد و در پرتالی بارگذاری شده که قابل بهرهبرداری و استفاده خواهد بود.
مشتاقیان ادامه داد: دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرم عکس، ۵۰۰ هزار جراید، ۱۵ هزار حلقه فیلم و راش و ۱۵ هزار دقیقه تاریخ صوتی و شفاهی بارگذاری شده و ۱۶۰۰ نسخه کتب و مقالات در این مرکز قابل استفاده است. همچنین،اولین تصویر شهر مشهد در سال ۱۲۸۶ در مرکز اسناد نگهداری میشود.
او با بیان اینکه اسناد شهر مشهد به عنوان شهر زیارتی اهمیت دارد گفت: این اسناد مرجعی برای حوزههای دانشگاهی، دانشجویان و پژوهشگران و در سیاستگذاریهای شهری آینده مدیریت شهری اثرگذار خواهد بود.
در این مراسم همچنین از کتاب از بلدیه تا شهرداری رونمایی شد. این کتاب در ۵ جلد در حال آمادهسازی بوده که جلد اول آن منتشر شده است. این کتاب به تاریخچه تاسیس و توسعه شهرداری مشهد مقدس میپردازد.