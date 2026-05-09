مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: وزش باد لحظهای شدید، رگبار، رعد و برق و تگرگ تا ظهر یکشنبه، در همه مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ داداشی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، با تشدید ناپایداری از امروز تا حوالی ظهر فردا در همه مناطق استان وزش باد لحظهای شدید، بارش باران، در بعضی ساعتها رگبارباران و رعدوبرق با احتمال تگرگ، در ارتفاعات مه پیش بینی میکنیم.
وی افزود: طی بارش شبانه روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای توتلی سفلی ۴ و گیفان ۳.۹ میلیمتر گزارش شد.
وی گفت: شدت فعالیت سامانه بارشی از اواسط روز امروز تا صبح فردا و در مناطق مرکزی و نیمه شرقی استان همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها برآورد میشود به همین منظور در سطح نارنجی هشدار هواشناسی صادر شده است.
داداشی افزود: دوشنبه بعدازظهر در پارهای از مناطق شرق و جنوب شرق (بخشهایی از شیروان، فاروج، اسفراین و بام و صفی آباد) رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظهای شدید پیش بینی میگردد.
از نظر دمایی امروز کاهش نسبی دما را انتظار داریم. از فردا بتدریج روند افزایش نسبی دما را تا پایان هفته پیش بینی میکنیم. تغییرات احتمالی در بولتن پیش بینیهای روزهای آینده لحاظ میگردد.
طی شبانه روز گذشته ایستگاه رباط قره بیل با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی گراد، سردترین و صفی آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند، طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۱ درجه سانتی گراد بود.