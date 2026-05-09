رئیس شورای تامین کنندگان دام از افزایش جمعیت دام‌های سبک و سنگین کشور خبر داد و گفت: در دو ماه گذشته عرضه دام ۲۵ درصد رشد داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی اظهار داشت: در ۶۰ روز گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام به کشتارگاه ها عرضه شد که ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه سالانه یک میلیون تن تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است، افزود: جمعیت دام به گونه‌ای است که با روند افزایشی از ۶۵ میلیون راس سال گذشته به ۷۳میلیون راس رسیده است.

پوریان تصریح کرد: طبق روال ۳۵ تا ۴۰ درصداز این دام ها باید کشتار شود که نشان دهنده شرایط مساعد برای افزایش تولید گوشت قرمز است و تداوم این روند در روز‌های آینده منجر به کاهش نسبی قیمت گوشت در بازار می‌شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه روزانه ۳۰ هزار راس دام سبک و ۵ هزار دام سنگین باید کشتار شود، تصریح کرد: میزان تولید فعلی ما بیش از این رقم است.

وی با اشاره به تاثیر بارش های اخیر بر تولید گوشت قرمز گفت: امسال شرایط بارشی مناسب منجر به بهبود وضعیت مراتع فصلی و دیم شد که براین اساس فشار بر نهاده کاهش یافته است.