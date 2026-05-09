به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی با اشاره به جمعیت‌پذیری رو به رشد شهر سهند و همچنین معین بودن شهرستان اسکو برای کلان‌شهر تبریز، وجود چنین زیرساخت‌هایی را در ارائه خدمات امدادی به هنگام وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه برای شهر‌های اسکو، سهند، تبریز و سایر شهر‌های همجوار بسیار مهم و کلیدی ارزیابی کرد.

وی همچنین انتقال ساختمان اداری و امدادی هلال احمر شهرستان اسکو را از بافت متراکم و پرترافیک داخل شهر به محلی مناسب و کم‌ترافیک خواستار شد و تصریح کرد: مکان فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و در شرایط بحرانی در روند امدادرسانی اخلال ایجاد می‌کند. وی گفت: انتقال این ساختمان به نقطه‌ای دسترسی‌پذیر و با ترافیک کمتر، از اولویت‌های ضروری است.