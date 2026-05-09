به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت : در پی مراجعه والدین یک کودک ۱۵ روزه با علائم خفگی و کبودی، کادر درمانی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهدای سردشت شامل پزشک، پرستار با هوشیاری و انجام مداخلات درمانی سریع و باز کردن راه هوایی تنفسی، با عنایت الهی جانی دوباره به این کودک دادند.

غلامرضا زادمهر با بیان اینکه علت مسدود شدن راه تنفسی کودک به علت ورود جریان شیر هنگام تغذیه با شیر مادر بوده است، تجمع بیش از حد شیر در دهان، تخلیه شیر با شدت زیاد، شیردادن به نوزاد در حالت خوابیده را از عمده‌ترین علل ورود جریان شیر به راه تنفسی نوزاد ذکر کرد.

وی با قدردانی از اقدام ارزشمند کادر درمانی مرکز خدمات جامع سلامت (نگار کرد پزشک مرکز، طاهره ارشاد و آرمین خلیلی تیم پرستاری) از مادران خواست با رعایت نکاتی همچون عدم شیردهی در حالت درازکش، بالاتر بودن سر نوزاد نسبت به سطح بدن، کنترل جریان شیر ورودی به دهان نوزاد، گرفتن آروغ کودک پس از شیردهی از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.