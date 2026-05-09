تعطیلی کارگاه غیرمجاز شیرینی پزی در نیشابور
یک کارگاه غیرمجاز تولید شیرینی در نیشابور مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: در پی تشدید نظارت ها بر زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی در این شهرستان، یک کارگاه شیرینی پزی که بدون مجوز قانونی و تاییدیه بهداشتی فعالیت و محصولات تولیدی خود را به شیرینی فروشی ها، آبمیوه فروشی ها و کافه های شهر عرضه می کرد، شناسایی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
دکتر علی اکبر محمدی افزود: این واحد متخلف با استناد به قانون اصلاحیه ماده ۱۳ (مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) و با دستور مراجع ذیصلاح به طور موقت مهر و موم شد.
وی همچنین به کشفیات حوزه فرآورده های دامی اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسی های مشترک تیم های سلامت محیط، سازمان دامپزشکی و تعزیرات حکومتی، بیش از ۱۰۷ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک در رستوران های نیشابور شناسایی و بلافاصله از چرخه مصرف شهروندان خارج شد.
محمدی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مراتب را در تمام ساعات شبانه روز از طریق تماس با «سامانه ملی ۱۹۰ وزارت بهداشت» گزارش دهند و پیگیری کنند.