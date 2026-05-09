همزمان با نخستین روز از هفته هلال احمر، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر با حضور ۱۰ پزشک متخصص و عمومی به شهرستان درمیان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان درمیان گفت: همزمان با نخستین روز از هفته هلال احمر، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان درمیان با حضور ۱۰ پزشک متخصص و عمومی به روستاهای محروم رزه، ذکری و گل نی اعزام شد و ضمن ویزیت رایگان بیش از ۱۰۰ نفر، داروی رایگان و ۲۰۰ بسته بهداشتی نیز میان خانوادههای نیازمند توزیع شد.
حسین زاده از اعزام کاروان سلامت به روستاهای محروم این شهرستان به مناسبت هفته هلال احمر خبر داد و گفت: در راستای خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار، کاروان سلامت با حضور ۱۰ نفر از پزشکان متخصص و عمومی به روستاهای رزه، ذکری و گلنی اعزام شد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان درمیان افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، تسهیل دسترسی مردم روستاهای محروم به خدمات پزشکی و کاهش بخشی از مشکلات درمانی ساکنان این مناطق انجام شد.
به گفته وی در این برنامه، پزشکان متخصص در حوزههای پوست، اطفال، زنان و زایمان و داخلی به همراه پزشکان عمومی حضور داشتند و خدمات تخصصی و عمومی مورد نیاز را به مردم ارائه کردند.
حسین زاده افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی این روستاها بهصورت رایگان ویزیت شدند و داروهای مورد نیاز بیماران نیز بهصورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت تا روند درمان برای خانوادهها با سهولت بیشتری انجام شود.
حسین زاده با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده در حاشیه این برنامه گفت: ۲۰۰ بسته بهداشتی نیز با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، پیشگیری از بیماریها و حمایت از خانوارهای نیازمند میان خانوادههای ساکن در این روستاها توزیع شد.