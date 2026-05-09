به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، میلاد یزدان‌پناه گفت: این نمایشگاه با حضور ناشران معتبر و نویسندگان مشهور، نقطه عطفی در ترویج فرهنگ مطالعه و تعامل مستقیم نسل جوان با اهالی قلم خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌شده، تصریح کرد: هدف ما خلق فضایی است که تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان با کتاب‌ها و نویسندگان هم‌صحبت و با دنیای اندیشه و علم آشنا شوند. این نمایشگاه را می‌توان نقطه عطفی در فرهنگ حوزه سیستان دانست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زابل اظهار کرد: علاوه بر عرضه گسترده آثار ادبی و علمی، نشست‌های تخصصی، پنل‌های گفت‌و‌گو و نمایش‌های هنری نیز در نظر گرفته شده است. تعامل مستقیم با نویسندگان و هنرمندان، فرهنگ کتاب‌خوانی را در جامعه ما ریشه‌دارتر خواهد کرد.

وی حضور ناشران معتبر و نویسندگان مشهور را از دیگر شاخصه‌های این نمایشگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: این رویداد نه‌تنها به عنوان یک مرکز عرضه کتاب، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی فرهنگی استان شناخته خواهد شد.