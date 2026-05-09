سرپرست مخابرات منطقه یزد: هم‌زمان با هفته ارتباطات، ۱۳۸ طرح مخابراتی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در سراسر استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهمردای افزود: اجرای این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶۱۶ میلیارد ریال، گامی مهم برای ارتقای کیفیت ارتباطات در استان و همچنین توسعه زیرساخت‌های پایدار، افزایش ظرفیت شبکه و نوسازی تجهیزات، امکان ارائه خدمات مطمئن‌تر را برای مشترکان فراهم می‌کند.

وی افزود: طرح‌هایی نظیر جایگزینی سیستم کافونوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید پورت از جمله طرح‌های شاخص امسال بوده و نقش مؤثری در پایداری و افزایش سرعت سرویس‌ها به‌ویژه در مناطق پرترافیک ایفا می‌کند.

سرپرست مخابرات منطقه یزد ادامه داد: تعهد ما ارائه خدمات باکیفیت و فراگیر است و تلاش کرده‌ایم هیچ نقطه‌ای از استان از توسعه ارتباطی جا نماند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

گفتنی است هفته ارتباطات از جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.