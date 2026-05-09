به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این دوره از حراج همچون دوره‌های پیشین در دو بخش «حراج خرد» و «حراج عمده» برگزار می‌شود و چهار گروه شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط معاملات طلای آب‌شده و مصنوعات طلا مجاز به شرکت در آن هستند.

در بخش حراج خرد، متقاضیان امکان خرید حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای استاندارد را خواهند داشت. سقف خرید در بخش عمده نیز در هر هفته تقویمی ۲۰ قطعه تعیین شده و بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله، هر خریدار می‌تواند مجموعاً تا سقف ۲۵ قطعه شمش در هفته خریداری کند؛ شامل چهار بسته پنج‌تایی در تالار عمده و پنج خرید یک‌تایی در بخش خرد.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده از سوی مرکز مبادله، سقف خرید برای بانک‌های عامل به صورت مستقل توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و ممکن است متناسب با شرایط بازار تغییر کند.

متقاضیان جدید برای حضور در حراج ملزم به ارائه مجموعه‌ای از مدارک شامل اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم ۱۱ و ۱۲ منتشرشده در تارنمای مرکز)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزها، وکالت‌نامه رسمی قابل استعلام، گواهی امضا و در مورد اشخاص حقوقی، آخرین نسخه اساسنامه و آگهی رسمی هستند.

متقاضیان سابق تنها در صورت تغییر اطلاعات پیشین ملزم به ارائه مجدد مدارک خواهند بود.

کارمزد حراج برای هر طرف معامله ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه تعیین شده است. قیمت پایه شمش‌ها نیز در روز برگزاری حراج اعلام خواهد شد و معاملات به صورت کاملاً حضوری و نقدی انجام می‌شود.