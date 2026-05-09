آزادسازی بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی در البرز
رئیس کل دادگستری البرز از آزادسازی بیش از ۹۳ هکتار از اراضی ملی استان به ارزش نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزالبرز،
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به رشد ۱۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته گفت: اراضی ملی طبق قانون، متعلق به عموم مردم است و حفاظت از این اراضی به عنوان یک سرمایه برای نسلهای آینده یک ضرورت است که با توجه به وسعت محدود استان البرز این مهم از اهمیت مضاعفی برخوردار است، که به منظور حفظ این ثروت برای آیندگان «قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری» تشکیل شده است.
وی گفت: این اقدامات نقش مهمی در حوزه حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع، کاهش آلودگی و حفظ تنوع زیستی؛ حفظ منابع اقتصادی با امکان بهرهبرداری پایدار از علوفه، چوب و گیاهان دارویی برای دامداران و جوامع محلی؛ پیشگیری از بلایا با قابلیت کاهش خطر سیل، رانش زمین و آتشسوزی با مدیریت صحیح و تامین منافع عمومی با افزایش فضای سبز، گردشگری طبیعی و تأمین آب زیرزمینی برای نسلهای آینده دارد.