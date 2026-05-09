مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از آغاز فصل چهارم کاوشهای باستانشناسی در محوطه تاریخی «چغا گلان» مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام اظهار داشت: محوطه تاریخی چغا گلان یکی از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی استان ایلام به شمار میرود که یافتههای آن نقش مهمی در شناخت روند استقرار انسانی در جنوب استان دارد.
وی افزود: این فصل از پژوهشها با هدف روشنتر شدن لایههای استقراری این محوطه تاریخی در حال انجام است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام اضافه کرد: اجرای فصلهای متوالی پژوهشی و کاوشهای علمی در این محوطه میتواند به مستندسازی دقیقتر آثار، شناخت عمیقتر علمی و حفاظت اصولی از این اثر تاریخی کمک کند.
گفتنی است فصل چهارم کاوشهای باستانشناسی چغا گلان با تمرکز بر بررسی لایههای استقراری و تکمیل مطالعات پیشین آغاز شده و نتایج آن میتواند اطلاعات تازهای از پیشینه تاریخی منطقه ارائه دهد.