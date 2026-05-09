رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بعد از برگزاری جلسه و طی مراحل اداری افزایش حقوق استادان و کارکنان دانشگاه آزاد انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بعد از برگزاری جلسه و طی مراحل اداری افزایش حقوق استادان و کارکنان دانشگاه آزاد انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تولید اعتبار ملی در پژوهش‌ها اظهار داشت: باید از تمرکز صرف بر انتشار مقالات به سمت نظریه‌پردازی حرکت کنیم.

رنجبر اظهارداشت: با تأکید بر اینکه کلاس درس محل شکل‌گیری شخصیت است، گفت: معلم باید علاوه بر تسلط علمی، برخوردار از ایمان، عقلانیت، حساسیت نسبت به مسائل زمان و یادگیری مادام‌العمر باشد و نقش او فراتر از یک حرفه اداری و در تراز رسالت انسانی تعریف می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: آموزش اگر فقط علم بدهد، اما جهت ندهد، خطرناک است. کلاس درس فقط محل انتقال اطلاعات نیست، بلکه محل شکل‌گیری شخصیت است؛ بنابراین نقش معلم از یک حرفه اداری فراتر رفته و یک رسالت انسانی است.

وی با اشاره به ویژگی‌های «معلم تراز» از منظر شهید مطهری افزود: معلم تراز باید چند ویژگی داشته باشد؛ نخست تسلط علمی، به‌گونه‌ای که خود زمینه‌ساز و مبلغ علم باشد. دوم، ایمان و معنویت همراه با عقلانیت؛ فردی مومن که اسیر احساسات بی‌پایه و خرافات نباشد. سوم، الگو بودن در رفتار؛ نه فقط در گفتار، بلکه در عمل نیز باید الگو باشد، چرا که اگر رفتار استاد با گفتارش همخوانی نداشته باشد، اثرگذاری از بین می‌رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ویژگی چهارم، حساسیت نسبت به مسائل زمان است. معلم باید بی‌طرف و بی‌تفاوت نباشد. شهید مطهری آثار فراوانی در پاسخ به شبهات فکری زمان خود نگاشت و ما نیز باید چنین نگاهی داشته باشیم. پنجمین ویژگی نیز یادگیری مادام‌العمر است؛ معلم باید همواره به‌روز باشد، به‌ویژه در عصری که دانش با سرعت در حال تغییر است.

رنجبر با اشاره به منابع علمی در حوزه آداب تعلیم و تربیت، اظهار داشت: در وجود شهید مطهری، تمام این ویژگی‌ها دیده می‌شد. معلم باید نسبت به خود و شاگردانش احراز صلاحیت داشته باشد، علم را در عمل به کار گیرد و در شاگردان خلوص نیت و علاقه به دانش ایجاد کند.

وی با اشاره به تجربه تعامل نزدیک استاد و دانشجو در دانشگاه گفت: رابطه استاد و دانشجو باید مبتنی بر احترام، اعتماد و صمیمیت باشد. دانشگاه محل ارتباط علمی عمیق است و این ارتباط می‌تواند حتی شبیه رابطه پدر و فرزند باشد. چنین فضایی موجب انگیزه، امنیت فکری و رشد علمی می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: امروز دانشگاه‌ها نقش مهمی در جهاد علمی و تأمین امنیت ملی دارند. ما باید استادی در تراز ایران اسلامی و تمدن نوین اسلامی باشیم؛ رسالتی فراتر از یک شغل ساده.

رنجبر افزود: معلم باید از یک سو منبع معتبر دانش در میان انبوه اطلاعات متناقض باشد و از سوی دیگر پناهگاه عاطفی و اخلاقی دانشجویان در برابر فشار‌های روحی و اجتماعی. همچنین باید راهنمای فکری نسل جوان در میان پرسش‌ها و سردرگمی‌های امروز باشد. این وضعیت هم چالش است و هم یک فرصت تاریخی.

وی با بیان اینکه دانشگاه یک نهاد علمی ـ اجتماعی گسترده و بخشی از هویت شهری کشور است، گفت: مدارس باید حلقه اتصال آموزش پایه به افق دانشگاه باشند و مسئولیت ما فراتر از فعالیت‌های کلاسیک پژوهشی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تولید اعتبار ملی در پژوهش‌ها اظهار داشت: باید از تمرکز صرف بر انتشار مقالات به سمت نظریه‌پردازی حرکت کنیم. با توجه به اینکه علوم جهانی هستند، از دستاورد‌های علمی دنیا استفاده می‌کنیم، اما در عین حال باید سهم خود را در تولید نظریه داشته باشیم. صرف انتشار مقاله کافی نیست؛ باید به سمت نظریه‌پردازی استراتژیک حرکت کنیم.

رنجبر تأکید کرد: هدف، حل مسائل اساسی کشور و حرکت در لبه دانش است. در این مسیر، تولید دانش کاربردی، ارتقای مجلات داخلی، تقویت داوری علمی و حمایت از تولیدات پژوهشی با کیفیت، اهمیت ویژه دارد.



