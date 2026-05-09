شبکههای ورزش و افق در روز شنبه ۱۹ اردیبهشت، با پخش زنده رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس و آغاز نمایش مجموعه مستند «پرونده باز» با موضوع تاریخچه روابط ایران و آمریکا، تنوعی از برنامههای ورزشی و سیاسی را برای مخاطبان خود تدارک دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدول پخش برنامههای تلویزیون در روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه شاهد دو رویداد متفاوت در حوزههای ورزشی و سیاسی است.
شبکه ورزش در چارچوب هفته سیوششم لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۵-۲۰۲۶، دو دیدار حساس را بهصورت زنده در قالب برنامه «لذت فوتبال» پوشش میدهد.
دیدار فولام و بورنموث از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز میشود؛ بورنموث با ۵۲ امتیاز در رده ششم و فولام با ۴۸ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارند.
همچنین در ساعت ۲۰:۰۰، منچسترسیتی (تیم دوم جدول با ۷۱ امتیاز) میزبان برنتفورد (تیم هفتم با ۵۱ امتیاز) خواهد بود.
شاگردان گواردیولا در منچسترسیتی امیدوارند با پیروزی در این مسابقه، فاصله خود را با صدر جدول حفظ کنند تا در صورت لغزش آرسنال، همچنان مدعی اصلی قهرمانی باقی بمانند.
در حوزه مستندهای سیاسی نیز شبکه افق پخش مجموعه «پرونده باز» به تهیهکنندگی محسن یزدی و کارگردانی داوود مرادیان را آغاز میکند.
این اثر که به واکاوی پیچیدگیهای مذاکرات ایران و ایالات متحده میپردازد، با نگاهی تاریخی، سیر تحولات این روابط را از دوران دولت محمد مصدق تا ریاستجمهوری دونالد ترامپ بررسی میکند.
مستند «پرونده باز» از شنبه ۱۹ تا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه، هر شب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه افق پخش میشود و بازپخش آن نیز روز بعد در ساعتهای ۱۱:۰۰ و ۱۶:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.