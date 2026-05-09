عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به لزوم گسترش سبد تولید انرژی در کشور تصریح کرد: استفاده از پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های برقابی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش سبد تولید انرژی و کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از حملات دشمن ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد خوش‌سیما، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،به نقل از پاون با اشاره به حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی کشور در جریان جنگ رمضان، از مدیریت بحران توسط وزیر نیرو و معاونین وی تقدیر کرد و گفت: با وجود مشکلات ایجاد شده، این موضوع به شکل خوبی مدیریت شد و خللی در خدمات رسانی دیده نشد که این موضوع رضایتمندی مردم را به همراه داشت.

خوش‌سیما افزود: تمام حمایت‌های مجلس بدون شک در اختیار مدیران وزارت نیرو قرار خواهد گرفت، مخصوصاً در بخش پدافند غیرعامل که در تمام حوزه‌های انرژی در مجلس پیگیری خواهد شد.

وی در خصوص موضوع بودجه‌های حمایتی و تسهیلاتی برای دست‌اندرکاران صنعت آب و برق اظهار داشت: این موضوع در حال پیگیری است؛ بخشی از آن مرتفع شده و بخش دیگر نیز در دست اقدام است.

خوش‌سیما با تقدیر از عملکرد کارکنان صنعت آب و برق در ایام جنگ رمضان خاطرنشان کرد: تمام بدنه وزارت نیرو در دو حوزه برق و آب پای کار بودند. به خصوص در حوزه برق که آسیب‌ها بیشتر بود که این موضوع جای تشکر ویژه دارد. پای کار بودن، سرعت عمل و عملکرد قابل قبول در این حوزه دیده شد و این تلاش‌ها رضایت مردم را به ارمغان آورد.