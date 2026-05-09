به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاطت محیط زیست استان اردبیل؛ کیومرث سفیدی در نشست شورای معاونین اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی همکاران در انجام امور محوله، به‌ویژه در حوزه صدور مجوز‌های زیست‌محیطی در بخش محیط زیست انسانی، پایش مستمر صنایع و برخورد قانونی با صنایع آلاینده، اظهار داشت: در شرایط خاص و جنگی کشور، مجموعه محیط زیست استان با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه، وظایف خود را در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و حقوق عامه به‌طور مستمر دنبال کرده است.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه روزی محیط‌بانان استان طی گشت و کنترل و پیشگیری از صدمات به مناطق تحت مدیریت قدردانی کرد و افزود: دفاع از بیت‌المال و حقوق عامه از رسالت‌های اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل است و این مهم با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع در قبال حفظ محیط زیست، تصریح کرد: صنایع موظف‌اند در کنار فعالیت‌های تولیدی، ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت کرده و در کاهش آلایندگی و صیانت از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته باشند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط برای کاهش آسیب معادن به محیط زیست خبر داد و گفت: پایش زیست‌محیطی معادن استان با تشکیل جلسات هماهنگی و نظارتی تقویت خواهد شد تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

در ادامه این نشست، موضوع تعارض خرس قهوه‌ای سبلان با کوهنوردان در سطح استان و شهرستان‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با برگزاری جلسات هماهنگی و اجرای برنامه‌های آموزش‌محور قبل از شروع فصل صعود کوهنوردان به قله سبلان، ضمن ارتقای آگاهی عمومی به جامعه هدف، از بروز حوادث و آسیب به حیات وحش جلوگیری شود.

سفیدی همچنین بر اهمیت و تداوم اجرای برنامه «پویش محله پاک» در قالب برنامه‌های آموزشی و مشارکتی تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست دانست.

وی در پایان، با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی محیط زیست، بر ضرورت تبیین قوانین و جرایم زیست‌محیطی از طریق رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی و صیانت از محیط زیست دارد.