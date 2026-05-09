منابع پرداخت ۶ همت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم تا ۴۸ ساعت آینده تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل جدید بیمه مرکزی اعلام کرد منابع مورد نیاز برای پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم حداکثر تا امروز و فردا تأمین میشود تا بیمه ایران بتواند روند پرداختها را آغاز کند.
در نشست مشترک موسی رضایی، رئیس کل تازه منصوبشده بیمه مرکزی، با مدیرعامل بیمه ایران، آخرین وضعیت پروندههای خسارت جنگ تحمیلی سوم بررسی شد. رضایی در این جلسه تأکید کرد که پس از تأمین اعتبار، پرداختها بدون وقفه از سوی بیمه ایران انجام میگیرد.
بیمه ایران تاکنون حدود ۳۰ هزار خودرو آسیبدیده را ارزیابی کرده است. خسارتهای زیر ۳۰ میلیون تومان در هفتههای گذشته پرداخت شده و اکنون فقط پروندههای خسارت بالای ۳۰ میلیون تومان باقی مانده که ارزیابی آنها نیز از پیش نهایی شده است.
براساس برآوردهای اولیه و کارشناسی، مجموع خسارت این پروندهها حدود ۶ همت تخمین زده میشود؛ رقمی که به گفته منابع مطلع، با دستور رئیس کل بیمه مرکزی تأمین و پرداخت خواهد شد. به این ترتیب، با فراهم شدن اعتبار، پرداخت خسارت خودروهای باقیمانده در روزهای آینده آغاز میشود.