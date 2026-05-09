مدیرکل هواشناسی خوزستان از احتمال بارشهای پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز احتمال بارشهای پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات استان وجود دارد و سپس تا روز سه شنبه جو نسبتا پایداری بر روی استان خواهیم داشت.
وی افزود : همچنین تا روز دوشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
از فردا تا روز دوشنبه روند افزایش ۴ تا ۶ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۳۹.۲ و دهدز (دزپارت) با ۱۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۴ و کمینه ۲۵.۳ درجه سانتیگراد رسیده است. "