مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: فرآیند رسمی جذب سرمایهگذار در «شهر بینالمللی سلامت» شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سعید مصفا افزود: متقاضیان میتوانند از این پس با ثبت درخواست، موافقت اصولی و اخذ پروانه بهرهبرداری، مؤسسات پزشکی را ثبت کنند.
مصفا با اشاره به مزایای این منطقه گفت: این مجموعه تنها منطقه ویژه اقتصادی تخصصی در حوزه سلامت کشور است که از معافیتهای مالیاتی و ورود بدون عوارض گمرکی ماشینآلات برخوردار است.
وی تأکید کرد: همه مجوزهای فعالیت، ساختمانی و پایانکار بهصورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه به دستگاههای متعدد، توسط منطقه ویژه صادر میشود.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز خاطرنشان کرد: شهر سلامت در زمینی به وسعت بیش از هزار هکتار در غرب شیراز در حال توسعه است و هدف آن تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا و ارائه خدمات به کشورهای حوزه خلیج فارس است.