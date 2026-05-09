به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سعید مصفا افزود: متقاضیان می‌توانند از این پس با ثبت درخواست، موافقت اصولی و اخذ پروانه بهره‌برداری، مؤسسات پزشکی را ثبت کنند.

مصفا با اشاره به مزایای این منطقه گفت: این مجموعه تنها منطقه ویژه اقتصادی تخصصی در حوزه سلامت کشور است که از معافیت‌های مالیاتی و ورود بدون عوارض گمرکی ماشین‌آلات برخوردار است.

وی تأکید کرد: همه مجوز‌های فعالیت، ساختمانی و پایان‌کار به‌صورت متمرکز و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های متعدد، توسط منطقه ویژه صادر می‌شود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز خاطرنشان کرد: شهر سلامت در زمینی به وسعت بیش از هزار هکتار در غرب شیراز در حال توسعه است و هدف آن تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا و ارائه خدمات به کشور‌های حوزه خلیج فارس است.