اعتبار کالا برگ الکترونیکی اردیبهشت برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ از فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان می‌توانند در زمان تعیین‌شده با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید خود را انجام دهند.

کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

وی گفت: اعتبار کالا برگ با رقم پایانی کد ملی ۶، ۷، ۸ و ۹ هم از ۲۵ اردیبهشت برای خانوار‌ها فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.