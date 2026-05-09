اعتبار کالا برگ الکترونیکی اردیبهشت برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ از فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان میتوانند در زمان تعیینشده با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد خرید خود را انجام دهند.
کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.
وی گفت: اعتبار کالا برگ با رقم پایانی کد ملی ۶، ۷، ۸ و ۹ هم از ۲۵ اردیبهشت برای خانوارها فعال میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینکهای ناشناس خودداری کنند.