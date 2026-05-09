پخش زنده
امروز: -
هفته سی و سوم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه با برتری بوروسیا دورتموند مقابل آینتراخت فرانکفورت آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم بوروسیا دورتموند ۳ - ۲ از سد مهمان خود تیم آینتراخت فرانکفورت گذشت. برای دورتموند سرهو گیراسی در دقیقه ۴۲، نیکو شلوتربک ۱ + ۴۵ و ساموئله ایناسیو ۷۲ گلزنی کردند. تیم آینتراخت با ۴۳ امتیاز در رده هشتم ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۹ اردیبهشت:
آگزبورگ - بوروسیا مونشن گلادباخ
هوفنهایم - وردربرمن
ار بی لایپزیش - سن پائولی
اشتوتگارت - بایرلورکوزن
وولفسبورگ - بایرن مونیخ
یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:
هامبورگ - فرایبورگ
اف ث کلن - هایدن هایم
ماینتس - اونیون برلین
در جدول بایرن مونیخ با ۸۳ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیم بوروسیا دورتموند با ۷۰ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای ار بی لایپزیش با ۶۲، بایرلورکوزن، اشتوتگارت و هوفنهایم با ۵۸ امتیاز سوم تا ششم هستند.
در پائین جدول تیمهای وولفسبورگ و سن پائولی با ۲۶ و هایدن هایم با ۲۳ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتهاند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.