به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم بوروسیا دورتموند ۳ - ۲ از سد مهمان خود تیم آینتراخت فرانکفورت گذشت. برای دورتموند سرهو گیراسی در دقیقه ۴۲، نیکو شلوتربک ۱ + ۴۵ و ساموئله ایناسیو ۷۲ گلزنی کردند. تیم آینتراخت با ۴۳ امتیاز در رده هشتم ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۹ اردیبهشت:

آگزبورگ - بوروسیا مونشن گلادباخ

هوفنهایم - وردربرمن

ار بی لایپزیش - سن پائولی

اشتوتگارت - بایرلورکوزن

وولفسبورگ - بایرن مونیخ

یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

هامبورگ - فرایبورگ

اف ث کلن - هایدن هایم

ماینتس - اونیون برلین

در جدول بایرن مونیخ با ۸۳ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیم بوروسیا دورتموند با ۷۰ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های ار بی لایپزیش با ۶۲، بایرلورکوزن، اشتوتگارت و هوفنهایم با ۵۸ امتیاز سوم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم‌های وولفسبورگ و سن پائولی با ۲۶ و هایدن هایم با ۲۳ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفته‌اند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم بوندسلیگا تا کنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.