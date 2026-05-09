به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد شکوهی گفت: در بازدید‌های اخیر کارشناسان محیط زیست از محدوده پناهگاه کم‌کی، زادآوری موفق گونه ارزشمند سارگپه پابلند مشاهده و مستندسازی شد که این رخداد نشان‌دهنده پایداری زیستگاه و امنیت اکولوژیکی منطقه است.

وی با اشاره به اهمیت این گونه شکاری در حفظ تعادل اکوسیستم افزود: ثبت زادآوری این پرنده برای نخستین‌بار در سال جاری در بهاباد، بیانگر شرایط مطلوب زیست‌محیطی و تلاش‌های مستمر نیرو‌های حفاظتی برای مدیریت صحیح و مراقبت از زیستگاه‌های حساس است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد ادامه داد: پناهگاه حیات‌وحش کم‌کی بهاباد، یکی از زیستگاه‌های بکر و ارزشمند استان یزد است که گونه‌های متنوعی از پرندگان، پستانداران و خزندگان در آن زیست می‌کنند.