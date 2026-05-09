سرپرست اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر از جلوگیری قاطع از ورود خودروهای آفرودی به پارک ملی بوجاق خبر داد و گفت: در روز گذشته در همین رابطه سه پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخشبهار، سرپرست اداره پارک ملی بوجاق گفت: مأموران یگان حفاظت پارک ملی بوجاق در اجرای دقیق مقررات و در راستای صیانت از زیستبوم ارزشمند این منطقه، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با چند مورد تخلف زیستمحیطی برخورد کردند.
وی با بیان اینکه ورود خودروهای آفرودی، ایجاد کمپ و برافراشتن چادر در محدوده پارک ملی بوجاق کاملاً ممنوع است، افزود: در این عملیات با هوشیاری و حضور بهموقع مأموران، از ورود خودروهای آفرودی به عرصه پارک جلوگیری شد و متخلفانی که اقدام به برپایی چادر و کمپ کرده بودند، پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شدند.
یعقوب رخشبهار تاکید کرد: سه دستگاه خودروی آفرودی که قصد ورود و تردد در محدوده حساس پارک را داشتند شناسایی و برابر ضوابط قانونی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با اشاره به اهمیت این منطقه در تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه پرندگان، پوشش گیاهی و حیاتوحش کمنظیر شمال کشور گفت: هرگونه تردد غیرمجاز، برافراشتن چادر، روشن کردن آتش و تخریب بستر طبیعی، تهدیدی جدی برای این زیستگاه ارزشمند محسوب میشود و با هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان و گردشگران خواست قوانین و مقررات حفاظتی را رعایت کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مأموران یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کنار یکدیگر بتوان از این سرمایه ملی محافظت کرد.