مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:برخوردام ویام با نیوجرسی در محور ماکو - شوط ۲ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:گزارشی مبنی بر برخوردام ویام با نیوجرسی در محور ماکو شوط به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی افزود:نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند جمعیت هلالاحمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعداز انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.