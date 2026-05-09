به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:گزارشی مبنی بر برخورد‌ام وی‌ام با نیوجرسی در محور ماکو شوط به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود:نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی رند جمعیت هلال‌احمر شهرستان ماکو بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعداز انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.