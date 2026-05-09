عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای سود‌جو با انتشار آگهی‌های غیرواقعی و ارائه قیمت‌های گزاف بازار خودرو را بهم ریخته‌اند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش آگهی‌های غیرواقعی در ایجاد نوسان‌های قیمتی در بازار خودرو گفت: بخش قابل‌توجهی از التهابات بازار ناشی از انتشار هزاران آگهی صوری و فاقد پشتوانه توسط سوداگران و سودجویان است؛ این موضوعی تازه نیست و پیش از این نیز سوداگران با این اقدامات موجب التهاب در بازار خودرو شده‌اند.

وی افزود: درج قیمت‌های غیرواقعی در این آگهی‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر فضای روانی بازار تأثیر می‌گذاشت و موج‌های افزایشی قیمت را رقم می‌زد.

به گفته طاهری، متأسفانه برخی افراد بدون آنکه خودرویی در اختیار داشته باشند، صرفاً برای بازارسازی و بالا بردن قیمت‌ها، اقدام به انتشار آگهی‌های گران‌نمایی می‌کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حذف مقطعی قیمت‌ها از پلتفرم‌های فروش خودرو قبلاً نیز اجرا شده، افزود: این روش به‌تنهایی پاسخگوی ساماندهی بازار نیست و نمی‌تواند مانع ایجاد التهاب مصنوعی در قیمت‌ها شود.

طاهری تأکید کرد: ضروری است سامانه‌های ثبت آگهی به سیستم‌های نظارتی و پلیس متصل شوند تا هویت منتشرکنندگان قابل استعلام و پیگیری باشد و امکان سوءاستفاده سوداگران و دستکاری قیمت‌ها از بین برود.