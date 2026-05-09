به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو بر اساس برنامه قبلی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد؛ بنابراین با اعلام وزارت ورزش و پس از طی مراحل قانونی اسامی نهایی نامزد‌های انتخاباتی فدراسیون تکواندو برای حضور در مجمع فوق اعلام شد.

بر همین اساس، اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین زاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سید حسن زاهدی و هادی ساعی ۱۰ نامزدی هستند که در مجمع انتخاباتی حاضر خواهند بود.