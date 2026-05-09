نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی گفت: ایثارگری در هلال احمر، تجلی فرهنگ قرآنی و جان‌فشانی برای نجات بندگان خداست.

ایثارگری امدادگران، مأموریتی مقدس و برآمده از آموزه‌های قرآنی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان، در دیدار کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر به مناسبت هفته هلال احمر، با تأکید بر ارزش والای انسانی، ایثارگری امدادگران را مأموریتی مقدس و برآمده از آموزه‌های قرآنی دانست.

آیت‌الله عبادی گفت: ارزش هر انسان با هدف او مشخص می‌شود و کار جمعیت هلال احمر ایثارگری و بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به جایگاه والای نظام جمهوری اسلامی در جهان و نقش آن در بیداری جهانی، افزود: امروز که ایران در برابر ظالمان ایستاده است، فعالیت‌های بشردوستانه و نجات جان انسان‌ها در میان بحران‌ها، نشان‌دهنده عمق ایمان و انگیزه مقدس امدادگران است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان هم، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی، نوسازی تجهیزات و گسترش آموزش‌های عمومی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر حوادث تأکید کرد.

محمد پور افزود: برای ایفای بهتر مأموریت‌های بشردوستانه، تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان امدادی و توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی است.

وی همچنین از طرح گسترش «خانه‌های هلال» در مساجد و محلات خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد یک رویکرد جهادی و مردمی است که از طریق تقویت شبکه جوانان و داوطلبان، خدمات خود را به مناطق کم‌برخوردار گسترش دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، به دنبال افزایش سطح آمادگی عملیاتی و تاب‌آوری اجتماعی در برابر بحران‌ها هستیم.

در این مراسم از خانواده شهدا قدردانی شد.