نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی گفت: ایثارگری در هلال احمر، تجلی فرهنگ قرآنی و جانفشانی برای نجات بندگان خداست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان، در دیدار کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر به مناسبت هفته هلال احمر، با تأکید بر ارزش والای انسانی، ایثارگری امدادگران را مأموریتی مقدس و برآمده از آموزههای قرآنی دانست.
آیتالله عبادی گفت: ارزش هر انسان با هدف او مشخص میشود و کار جمعیت هلال احمر ایثارگری و بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به جایگاه والای نظام جمهوری اسلامی در جهان و نقش آن در بیداری جهانی، افزود: امروز که ایران در برابر ظالمان ایستاده است، فعالیتهای بشردوستانه و نجات جان انسانها در میان بحرانها، نشاندهنده عمق ایمان و انگیزه مقدس امدادگران است.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان هم، بر ضرورت تقویت زیرساختهای امدادی، نوسازی تجهیزات و گسترش آموزشهای عمومی برای افزایش تابآوری اجتماعی در برابر حوادث تأکید کرد.
محمد پور افزود: برای ایفای بهتر مأموریتهای بشردوستانه، تمرکز بر تقویت زیرساختها، نوسازی ناوگان امدادی و توسعه آموزشهای تخصصی و عمومی است.
وی همچنین از طرح گسترش «خانههای هلال» در مساجد و محلات خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد یک رویکرد جهادی و مردمی است که از طریق تقویت شبکه جوانان و داوطلبان، خدمات خود را به مناطق کمبرخوردار گسترش دهد و با بهرهگیری از ظرفیت خیران، به دنبال افزایش سطح آمادگی عملیاتی و تابآوری اجتماعی در برابر بحرانها هستیم.
در این مراسم از خانواده شهدا قدردانی شد.