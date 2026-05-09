بیش از ۴۴۰ عدد روغن خوراکی از منزلی شخصی در شهرستان زرین دشت کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با اقدامات فنی فردی را که در منزلش روغن احتکار کرده بود با خبر شدند و با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی بیان کرد: ماموران در بازرسی از محل مذکور موفق شدند ۴۴۴ عدد روغن احتکار شده را در این شهرستان کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش روغن احتکار شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: فرد متخلف به مرجع قضایی معرفی شد.