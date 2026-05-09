در پژوهشی تازه، کارایی یک نانوترکیب جدید برای مقابله با ویروس شایع تبخال، ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صدیقه خاکستانی شهری، مجری این طرح تحقیقاتی گفت: این مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل نانوکامپوزیت گرافن اکساید–زینک تیتانات (GO-ZnTiO₃) بهعنوان یک عامل ضدویروسی ایمن و کارآمد طراحی و اجرا شد.
وی افزود: در این مطالعه آزمایشگاهی، پس از سنتز نانوکامپوزیت، ابتدا میزان سمیت آن بر روی سلولهای Vero با روش استاندارد MTT سنجیده شد تا از ایمنی غلظتهای مصرفی اطمینان حاصل شود. سپس، قدرت ضدویروسی این ترکیب در سه بازه زمانی ۳۰ ثانیه، ۲ دقیقه و ۵ دقیقه و در سه شرایط مختلف محیطی تمیز، کثیف و نرمال به روش TCID۵۰ مورد آزمایش قرار گرفت.
این محقق جوان در تشریح یافتههای پژوهش مذکور گفت: نتایج بهدستآمده نشان داد که در غلظت ۴۰۰ ppm، میزان کاهش تیتر ویروس در تمامی زمانها و شرایط محیطی کمتر از ۱ log بود. از منظر علمی، این میزان کاهش تیتر به معنای نبود وجود فعالیت ضدویروسی مؤثر و قابلتوجه برای این نانوکامپوزیت در مهار ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ است.
خاکستانی شهری افزود: با وجود اینکه گرافن اکساید–زینک تیتانات از نظر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ساختار مناسبی دارد، اما در این مطالعه خاص، کارایی ضدویروسی مؤثری از خود نشان نداد. بر همین اساس، پیشنهاد میشود در مطالعات آتی، تمرکز پژوهشها بر روی ترکیبات اصلاحشده یا استفاده از نسخههای ترکیبی این ماده با سایر نانوذرات قرار گیرد تا شاید بتوان به عملکرد ضدویروسی قویتری در آینده دست یافت.