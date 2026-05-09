به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی افزود: گروهبان‌ یکم عرفان رماوندی، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، در جریان عملیات تعقیب و گریز آسمانی شد.

وی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد با مخلان امنیت تصریح کرد: مراسم وداع با این شهید امنیت امشب در صحن شهدای مسجد جامع خرمشهر برگزار خواهد شد.

پیکر این شهید مدافع امنیت پس از وداع در خرمشهر برای تشییع و خاکسپاری به ایلام منتقل می شود.