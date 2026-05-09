دو دانشآموز ورزشکار ایلامی با دعوت به اردوی تیم ملی هاکی روی چمن زیر ۱۷ سال، گام مهمی در مسیر حضور در رقابتهای ملی برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «رحمان محمدی» معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایلام اظهار داشت: «امیرحسین کرمی» و «سپهر حیدری»، دانشآموزان دبیرستانهای «امیرکبیر» و «رازی» شهر ایلام، توانستند جواز حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی هاکی نوجوانان کشور (زیر ۱۷ سال) را به دست آورند.
وی افزود: این اردوی ورزشی از ۱۶ تا ۲۳ اردیبهشت سال جاری به میزبانی استان قزوین برگزار میشود و ملیپوشان نوجوان برای رقابتهای پیش رو آماده خواهند شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایلام یادآور شد: هفت ورزشگاه در نقاط مختلف شهری استان مربوط به آموزش و پرورش فعالیت دارند که به عنوان پایگاههای مهم ورزش دانشآموزان به شمار میروند.
گفتنی است اردوی آمادهسازی تیم ملی هاکی چمن زیر ۱۷ سال پسران کشور برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی جام جهانی) تا ۲۲ اردیبهشتماه در قزوین ادامه دارد.
این اردو با حضور ۵۴ بازیکن از سراسر کشور و زیر نظر کادر فنی تیم ملی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برپا شده است.
مسابقات قهرمانی هاکی چمن زیر ۱۷ سال آسیا (انتخابی جام جهانی) به میزبانی عمان برگزار خواهد شد.