بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کشور‌ها برای عبور نفتکش‌های خود از تنگه هرمز، به جعل هویت و نام کشتی‌ها روی آورده‌اند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد نفتکشی که ۴ می (۱۴ اردیبهشت) در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت و رسانه‌ها آن را اولین نفتکش چینی هدف‌گرفته‌شده در جنگ معرفی کردند، در واقع یک نفتکش متعلق به امارات بوده که برای عبور از تنکه هرمز، هویت خود را جعل کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اماراتی‌ها برای نجات محموله‌های سرگردان خود، از نام چین استفاده کرده و این بار، در تله خودشان گرفتار شدند.

امیر شایان مهر، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن گزارش می دهد: