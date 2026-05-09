به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان اقلید گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی خنجشت این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌ها در جاده، به ۲ دستگاه خودروی حامل احشام مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۴۵ راس دام سبک فاقد مجوز حمل بار در این شهرستان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را پنج میلیارد ریال برآورد کردند ، گفت: هر ۲ راننده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.