مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: مأموریت سازمان بر تسهیل دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به سیستم حملونقل عمومی، از طریق ابزارهای هوشمند، متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در آیین افتتاح طرح های شهرداری از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این سازمان برای ارتقای رضایتمندی رانندگان و بهرهبرداران خبر داد و تأکید کرد: با افزایش تعداد مسافران، فشار هزینهها بر شهرداری کاهش یافته و میزان یارانه پرداختی نیز کمتر خواهد شد.
تقوی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، با اشاره به رویکردهای نوین این سازمان در مدیریت شهری اظهار کرد: چشمانداز سازمان اتوبوسرانی بر پایه ارائه حملونقل عمومی هوشمند، ایمن، ارزان و پاک شکل گرفته است.
وی افزود: در راستای تحقق این چشمانداز، مأموریت سازمان بر تسهیل دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به سیستم حملونقل عمومی، از طریق ابزارهای هوشمند، متمرکز شده است.
تقوی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در سه سطح زمانی گفت: در برنامههای کوتاهمدت یکساله و سهساله، تمرکز سازمان بر ارتقای رضایتمندی رانندگان و بهرهبرداران قرار دارد؛ در حالی که در برنامه پنجساله، تغییرات ساختاری با هدف مدیریت هزینهها، بهینهسازی درآمدها و اصلاح فرآیندهای اجرایی دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین در پایان تاکید کرد: افزایش تعداد مسافران میتواند نقش مهمی در کاهش یارانهها و تعدیل فشار مالی بر شهرداری داشته باشد و در نتیجه، امکان توسعه پایدارتر ناوگان حملونقل عمومی را فراهم کند.