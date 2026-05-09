پخش زنده
امروز: -
کارشناسان هواشناسی استان آذربایجان غربی اعلام کردند که دمای هوای این استان تا اواسط هفته جاری افزایش مییابد و احتمال بارشهای پراکنده بهاری در برخی نقاط، بهویژه نیمه شمالی، وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی، طی روز گذشته رگبارهای پراکندهای در برخی نقاط استان به ثبت رسیده که بیشترین مقدار آن با ۰.۵ میلیمتر از ایستگاه هواشناسی باری گزارش شده است.
انتظار میرود امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) جوی نسبتاً آرام و پایدار در اغلب نقاط استان حاکم باشد. اما برای فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) با فعالیت امواج کم دامنه، احتمال وقوع رگبارهای بهاری باران در برخی مناطق نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست. پس از آن تا اواسط هفته جاری، جوی آرام و پایدار در سطح استان پیشبینی میشود که گاهی با وزش باد همراه خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش، روند افزایش تدریجی دما برای سطح استان آذربایجان غربی تا اواسط هفته جاری پیشبینی شده است.
در شبانهروز گذشته، شهرستان پلدشت با دمای ۲۲.۶ درجه سلسیوس گرمترین و چالدران با ۰.۴ درجه سلسیوس خنکترین نقاط استان بودهاند.