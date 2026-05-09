به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات گفت:طبق پیش‌بینی‌ها، این سامانه امروز در استان‌های خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نوار شمالی آذربایجان شرقی و همچنین دامنه و ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان فعالیت چشمگیری خواهد داشت.

وی با اشاره به خطرات ناشی از سیلاب‌های ناگهانی و صاعقه، نکات ایمنی زیر را به هموطنان و کوهنوردان توصیه کرد: از تردد، توقف و برپایی کمپ‌های تفریحی در حاشیه رودخانه‌ها، بستر مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

وی ادامه داد: کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت‌گردی با توجه به احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه در ارتفاعات، از هرگونه صعود به قله‌ها در استان‌های ذکر شده اجتناب نمایند، با توجه به لغزندگی جاده‌ها و احتمال کاهش دید، رانندگان هنگام تردد از محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را رعایت کنند.

کبادی گفت: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در تمامی‌ پایگاه‌های امداونجات و کوهستانی در حالت آماده‌باش هستند. هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه، می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره کشوری ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند تا تیم‌های عملیاتی در کمترین زمان ممکن به یاری آن‌ها بشتابند.