به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مسجد مکانی است که همیشه پایگاه ایمان، همدلی و خدمت بوده، امروز به سنگر آمادگی جوانان، زنان و مردان برای دفاع از کشور تبدیل شده تا در مواقع ضروری در میدان حضوری قدرتمند و با صلابت داشته باشند.

در روز‌هایی که دشمنان این سرزمین همچنان در فکر تهدید و اعمال فشار بر کشورمان هستند، مردم ایران بار دیگر نشان داده‌اند که دفاع از وطن تنها وظیفه یک قشر خاص نیست؛ بلکه مسئولیتی است که در دل همه لایه‌های جامعه زنده است.

طرح آموزش‌های مردمی از مساجد مازندران آغاز شده؛ جایی که جوانان، کسبه، دانشجویان و حتی پیشکسوتان در کنار هم ایستاده‌اند تا یک پیام روشن به دشمنان بدهند ما تا اخر ایستاده‌ایم.