استاندار تهران در پیامی به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ، با گرامیداشت تلاش‌های امدادگران، داوطلبان و جوانان این نهاد مردمی، نقش جمعیت هلال احمر را در صیانت از جان مردم، کاهش رنج آسیب‌دیدگان و خلق جلوه‌های ماندگار ایثار، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم، برجسته دانست.

هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روزهای حادثه و حماسه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته هلال احمر و صلیب سرخ، یادآور رسالتی است که مرز آن نه جغرافیا، که انسانیت است؛ رسالتی برای کاستن از درد، پاسداری از جان و روشن نگه داشتن چراغ امید در لحظه‌هایی که حادثه، آرامش مردم را نشانه می‌رود.

جمعیت هلال احمر، در حافظه مردم ایران تنها یک سازمان امدادی نیست؛ نامی است آمیخته با اعتماد، حضور به‌موقع، فداکاری خاموش و دست‌هایی که پیش از هر پرسش، برای یاری دراز می‌شوند.

در روزهای دشوار جنگ تحمیلی سوم نیز، فرزندان پرتلاش این نهاد مردمی با روحیه‌ای برخاسته از ایمان، تعهد و وطن‌دوستی، در کنار مردم ایستادند؛ از امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و یاری‌رسانی به مجروحان تا پشتیبانی روحی و اجتماعی از خانواده‌ها، جلوه‌ای روشن از پیوند خدمت، شجاعت و نوع‌دوستی را رقم زدند.

امروز نیز هلال احمر در استان تهران و سراسر کشور، با تکیه بر توان امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان خود، یکی از ستون‌های مهم تاب‌آوری اجتماعی و مدیریت بحران به شمار می‌رود؛ نهادی که در لحظه‌های اضطراب، پیام‌آور آرامش و در روزهای سخت، نشانه‌ای از همبستگی ملی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر و صلیب سرخ، از مجاهدت‌های ارزشمند خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر، به‌ویژه تلاشگران این عرصه در استان تهران، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران بی‌ادعای مردم، سلامت، عزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.