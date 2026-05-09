به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری و توسعه ساتبا با اشاره به سیاستهای کلان وزارت نیرو در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: مسیر دستیابی به امنیت انرژی کشور، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و پراکندهسازی تولید برق در نقاط مختلف کشور است که این مهم با راهبری سازمان ساتبا در حال پیگیری و اجراست.
او افزود: سازمان ساتبا با تلاش ویژه، تحقق هدفگذاری ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را دنبال میکند و امیدوار است با پشتیبانی مناسب در حوزه تامین تجهیزات، روند توسعه این نیروگاهها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی کشور برای توسعه انرژی خورشیدی تصریح کرد: آسمان آبی، تابش مطلوب خورشید و پهنه وسیع سرزمین ایران، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تامین بخش قابل توجهی از برق کشور از طریق انرژیهای پاک فراهم کرده است.
وی همچنین همراهی و حمایت مردم را عامل مهمی در پیشبرد پروژههای تجدیدپذیر دانست و خاطرنشان کرد: همراهی مردم، انگیزه و امید بیشتری برای توسعه زیرساختهای انرژی پاک در کشور ایجاد میکند.