به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لانس با یک گل از سد تیم نانت گذشت.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

آنژه - استراسبورگ

موناکو - لیل

لوآور - المپیک مارسی

اوسر - نیس

رن - اف ث پاری

پاری سن ژرمن - برست

تولوز - المپیک لیون

متس - لوریان

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۷۰ امتیاز در صدر است و تیم لانس با ۶۷ امتیاز در رده دوم تثبیت شد و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. تیم‌های المپیک لیون با ۶۰، لیل با ۵۸، رن با ۵۶ و موناکو با ۵۴ امتیاز دوم تا ششم هستند.

در پائین جدول تیم‌های اوسر با ۲۸، نانت با ۲۳ و متس با ۱۶ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتند و بدین ترتیب تیم‌های نانت و متس به لیگ دو سقوط کردند. در لیگ یک فرانسه تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از لیگ دو تا کنون صعود تیم تروآ قطعی شده است.