به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: این مجموعه مطالعاتی شامل منابع نفیس و باارزشی در قالب‌های متنوع از جمله داستان، شعر، رمان، آثار علمی، مذهبی و مجموعه‌ای از مجلات و نشریات ویژه کودکان و نوجوانان است.

واحد افزود: هدف از این طرح، تقویت عادت مطالعه، ارتقای سواد خواندن و غنی‌سازی کتابخانه‌های مراکز کانون در سراسر استان اعلام شده است.

وی گفت: تأمین کتاب‌های تازه‌چاپ و متناسب با نیاز‌ها و علایق نسل امروز، از اولویت‌های اصلی ما در استان است. در این بسته‌ی مطالعاتی، تلاش شده تا با انتخاب عناوین متنوع و جذاب، پاسخگوی سلیقه‌های مختلف و گروه‌های سنی گوناگون باشیم.

واحد با اشاره به ابعاد این طرح افزود: توزیع بیش از ۴هزار جلد کتاب در قالب ۱۲۹ عنوان مختلف، گامی مهم برای به‌روزرسانی منابع مطالعاتی مراکز فرهنگی‌هنری استان محسوب می‌شود.