مردم مومن و انقلابی شهرستان پاکدشت در شصت و نهمین قرار شبانه خود، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام خامنه‌ای، با حضور گسترده در سطح شهر بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت قاطع از ولایت فقیه و نیرو‌های مقتدر مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پاکدشت دیشب شاهد صحنه‌های باشکوهی از دلدادگی و بصیرت بود. مردم پاکدشت در شصت و نهمین شب از عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، با تجمعی پرشور، یاد و راه رهبر فقید انقلاب را گرامی داشتند.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جوانان دهه‌هشتادی و نودی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویر امام خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، بر بیعت جدایی‌ناپذیر خود با رکن رکین ولایت فقیه تأکید کردند.