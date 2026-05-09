معاون علوم مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرمولهای آموزشی در عصر هوش مصنوعی گفت: دانشگاه باید از انتقال صرف محتوا به سمت مهارتمحوری، یادگیری مادامالعمر، آموزش معکوس و پیوند مؤثر با صنعت حرکت کند تا فارغالتحصیلانی کارآفرین و توانمند تربیت شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سودابه سلیمانی در مراسم بزرگداشت مقام استاد و سرآمدان آموزشی که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، ضمن تبریک سالروز شهادت استاد شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، با اشاره به نامگذاری بازه ۱۲ تا ۲۱ اردیبهشت به عنوان هفته آموزش، اظهار داشت: هر یک از این روزها با یک هدف و چشمانداز آموزشی مشخص نامگذاری شده است.
وی افزود: امروز که با عنوان «سرآمد آموزشی؛ انعطافپذیری برنامههای آموزشی، نوآوری و یادگیری ترکیبی» شناخته میشود، فرصتی برای بازاندیشی در مسیر تحول آموزش است.
معاون علوم مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اساتید، ستون اصلی نظام آموزشی هستند و بدون همراهی آنان در تحقق اهداف تحول، دستیابی به موفقیت ممکن نخواهد بود. پیش از آنکه به مقصد برسیم، باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم و چگونه باید مسیر خود را تنظیم کنیم.
سلیمانی با اشاره به ظهور گسترده هوش مصنوعی در جهان و ایران گفت: شرکتهای بزرگی مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون و دیگر مجموعههای پیشرو، با بهرهگیری از فناوریهای نوین بسیاری از فرآیندهای تخصصی را متحول کردهاند. این موضوع برای نظامهای آموزشی یک زنگ هشدار است.
وی تصریح کرد: هوش مصنوعی هرگز جایگزین دانشگاه نخواهد شد، زیرا خلاقیتی که دانشجو در تعامل با استاد و همکلاسیها کسب میکند، قابل جایگزینی نیست و همچنان مدرک معتبر دانشگاهی جایگاه خود را دارد. اما اگر نظام آموزشی به شکل سنتی اداره شود، ممکن است جذابیت خود را برای نسل آینده از دست بدهد.
به گفته معاون علوم مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، آینده آموزش بر پایه «یادگیری مهارتمحور» خواهد بود نه صرفاً انتقال محتوا؛ زیرا محتوا بهسادگی در دسترس است، اما مهارت، حل مسئله و توانمندی کاربرد دانش در عمل، ارزش اصلی دانشگاهها خواهد بود.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزشی اظهار داشت: باید به سمت دانشگاه هوشمند حرکت کنیم؛ دانشگاهی که فارغالتحصیل آن کارآفرین باشد، نه صرفاً جویای کار. هدف ما باید تربیت دانشآموختگانی باشد که بتوانند برای خود و جامعه شغل ایجاد کنند.
وی سه محور اصلی تحول آموزشی را توسعه مهارت یادگیری مادامالعمر، تغییر روشهای تدریس و ارزیابی به سمت پروژهمحوری و پیوند جدی با فناوری و صنعت برشمرد.
معاون علوم مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در صورت تحقق این رویکرد، نگرانیهایی مانند نوع آزمون (حضوری یا مجازی) یا دسترسی دانشجویان به منابع، اهمیت کمتری خواهد داشت؛ زیرا شیوه آموزش و ارزیابی به گونهای طراحی میشود که بر توانمندی واقعی دانشجو تمرکز داشته باشد.
سلیمانی با اشاره به اجرای مدل «آموزش معکوس» در برخی استانها گفت: نتایج ارزیابیها نشان میدهد این شیوه موجب عمق یادگیری بیشتر، حتی در دروس سنگین برای دانشجویان ورودی جدید، شده است.
وی افزود: توسعه آموزش مبتنی بر عرصه و ارتباط با محیط واقعی کار، بهویژه در رشتههایی مانند کشاورزی، در حال گسترش است و این روند نیازمند همت و مشارکت فعال استادان است.
معاون علوم مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سامانههای نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سامانههای هوشمند مانند سامانه «آوا» امکان رصد دقیق وضعیت واحدهای دانشگاهی، ارزیابی رشتهمحلها و شناسایی نقاط ضعف را بدون نیاز به حضور میدانی فراهم کردهاند.
سلیمانی تأکید کرد: نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سیستمی پویا، تابآور و قابل کنترل است که در شرایط مختلف نیز توانسته آموزش را بدون وقفه ادامه دهد. وجود زیرساخت یکپارچه آموزشی برای صدها هزار دانشجو، نشاندهنده ظرفیت بالای این دانشگاه در مدیریت بحران و استمرار آموزش است.
وی افزود: هدف ما ایجاد عدالت آموزشی و کاهش تفاوت میان واحدهای دانشگاهی است تا کیفیت آموزش در سراسر کشور به صورت متوازن ارتقا یابد.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر تحول آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با جدیت ادامه دارد و هدف نهایی، تبدیل شدن به انتخاب برتر داوطلبان و ارتقای جایگاه علمی و مهارتی فارغالتحصیلان است.