موضوع جنگ اولویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه موضوع جنگ در اولویت برنامههای این معاونت قرار دارد، از اجرای برنامههای فرهنگی و حمایتی برای خانوادههای شهدا و جانبازان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، محمدامین توکلیزاده،با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت تقویت انسجام اجتماعی در جامعه گفت: موضوع جنگ در حال حاضر اولویت همه برنامههای ماست و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی، پیوستگیهای اجتماعی که در جامعه در معرض هجمه قرار گرفتهاند را احیا کنیم.
وی افزود: هدف ما این است که بتوانیم زیست ایمن را همراه با تابآوری اجتماعی بالا در جامعه تجربه کنیم. بر همین اساس، تمامی واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیتهای عادی خود و برنامههایی که از سوی شورای شهر به ما ابلاغ شده، یک برش اساسی و ویژه برای موضوع جنگ در برنامههای خود در نظر گرفتهاند تا بتوانند خدمات مؤثرتری به شهروندان ارائه دهند.
توکلیزاده ادامه داد: این برنامهها از لایههای آسیبدیده جامعه آغاز میشود و به تدریج به لایههای عمومی جامعه گسترش پیدا میکند. در همین راستا، برنامههایی برای خانوادههای شهدا تدارک دیدهایم و همکاران ما در مناطق مختلف شهرداری به دیدار خانوادههای شهدا میروند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی از جانبازان گفت: برای جانبازان نیز برنامههایی پیشبینی شده که از بیمارستانها آغاز میشود و تا منازل آنان ادامه دارد و همکاران ما برای سرکشی و رسیدگی به وضعیت این عزیزان اقدام میکنند.
وی اضافه کرد: برای افرادی که در این شرایط خانه و کاشانه خود را از دست دادهاند نیز در هتلها امکانات و تمهیداتی در نظر گرفته شده و برنامههایی برای حمایت از این شهروندان پیشبینی شده است.
توکلیزاده در ادامه با اشاره به برنامههای عمومی برای شهروندان تهرانی اظهار کرد: تلاش ما این است که برای عموم جامعه نیز در بوستانها، پارکها و فضاهایی که در اختیار داریم، برنامهها و رویدادهای فرهنگی برگزار کنیم تا جامعه بتواند خود را بازیابی کند و این بحران را پشت سر بگذارد.