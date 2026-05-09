به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی ساحلی جنوب شرق کشور، پس از اطلاع از ورود مقادیری مواد افیونی از آن سوی مرزها با شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداختند.

سردار جاویدان ادامه داد: در ۲ عملیات که با درگیری مسلحانه بین ماموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش پرحجم مرزداران توان مقابله نداشتند باتوجه به تاریکی هوا متواری شدند.

فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: مرزبانان موفق شدند پس از پاک سازی منطقه، ۳۶۵ کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل ۲۸۰ کیلوگرم شیشه و ۸۵ کیلوگرم تریاک و ۴۳ هزار و ۷۰۰ عدد داروی غیرمجاز را کشف کنند.

سردار جاویدان گفت: تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده در دستورکار مرزبانان قرار دارد.