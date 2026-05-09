استاندار یزد در سفر به شهرستان تفت، چند طرح عمرانی و خدماتی را افتتاح و از چند طرح در حال ساخت بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، طرح پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت باغستان تفت به بهره برداری رسید.



این طرح که با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت شرکت برق منطقه‌ای یزد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان احداث شده است، نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی منطقه ایفا می‌کند.



بهره‌برداری از این طرح علاوه بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه و افزایش پایداری برق‌رسانی به مشترکین صنعتی شهرستان تفت، موجب افزایش ظرفیت برق‌رسانی به منظور بهره گیری متقاضیان صنعتی جدید و سایر بخش‌های منطقه خواهد شد.



این طرح با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری، گامی راهبردی در راستای حمایت از تولید انرژی‌های پاک و توسعه پایدار در استان یزد محسوب می‌شود.

همچنین در سفر استاندار برای افتتاح چندین طرح در شهرستان تفت، بوستان بانوان شهر تفت نیز در مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع و با اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مخزن آب ۱۰ هزار مترمکعبی شهید علیرضا دهقانی سانیچ دیگر طرحی بود که امروز با حضور استاندار در تفت افتتاح شد.

این مخزن با هزینه ۵۸ میلیارد تومانی آب و فاضلاب استان ساخته شده و موجب افزایش تاب آوری و پایداری آب در این شهرستان خواهد شد.

اما امروز استاندار از اورژانس در حال ساخت تفت هم بازدید کرد. تاکنون برای اجرای این طرح ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

این مرکز به عنوان بزرگترین اورژانس استان با زیر بنای ۴۸۰۰ متر مربع در دو طبقه حال ساخت است که هم اکنون ۹۵ درصد پیشرفت دارد و تا ۲ ماه آینده بهره برداری خواهد شد.

استاندار همچنین از تقاطع غیر همسطح خروجی تفت هم بازدید کرد. این طرح عمرانی از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار است و تاکنون برای اجرای آن ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.