همزمان با برگزاری تجمع‌های شبانه در ایلام، ۹۰ ایستگاه صلواتی و موکب فرهنگی و هنری با ارائه خدمات متنوع در میدان آیینی ۲۲ بهمن و دیگر نقاط استان مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ حجت‌الاسلام «علی چراغی‌پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام ضمن قدردانی از حضور پرشور و گسترده مردم استان ایلام در تجمع‌های شبانه اظهار داشت: افزون بر این، برپایی میز‌های خدمت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با حضور مسئولان و ارائه خدمات اداری و بانکی به متقاضیان تاثیر به سزایی در رضایتمندی مردم حاضر در تجمع‌ها داشته است.

وی از برنامه‌ریزی برای دعوت از سخنرانان، مداحان و رجزخوانان ملی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: از جمله برنامه‌های در دست پیگیری برای هرچه باشکوه‌تر تجمع‌های شبانه استان ایلام دعوت از چهره‌های ملی برای سخنرانی و مداحی است و در شب‌های گذشته نیز برخی از مداحان مطرح کشور در میان مردم استان حضور یافته‌اند.

چراغی‌پور با اشاره به حضور حماسی مردم در ۶۹ شب گذشته، این حضور را نشان‌دهنده پیمان دوباره مردم ولایی استان با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای و حمایت از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران و خون‌خواهی رهبر شهید و دیگر شهدای این مرز و بوم دانست.

وی مطرح کرد: بازخورد حضور مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در این مدت بسیار خوب و گسترده بوده است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری فعالیت‌های فرهنگی، دینی، مذهبی و قرآنی به ویژه برای نسل جوان و نوجوان در نظر گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام با بیان اینکه تجمع‌های شبانه استان از ساعت ۲۱ هرشب آغاز می‌شود، اعلام کرد: مردم هر شب زودتر از ساعت مقرر در میدان آیینی ۲۲ بهمن حاضر می‌شوند و در پایان برنامه‌ها نیز مسیری را به صورت راهپیمایی ویژه انجام می‌دهند.