خرید، ساخت و تعمیر واحد‌های مسکونی برای بیش از ۱۲۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) فولادشهر در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فولادشهر گفت: این نهاد با برنامه‌ریزی هدفمند، اقدام به خرید و ساخت ۵۰ واحد مسکونی جدید برای مددجویان در سال گذشته کرده است.

رضا شیرازی افزود: این طرح با هدف ایجاد سرپناهی امن و پایدار برای خانواده‌های کم‌درآمد تحت پوشش اجرا شده است.

وی با اشاره به نقش سیاست‌های کلان کمیته امداد و منویات رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره) درباره رسیدگی به امور محرومان افزود: علاوه بر ساخت واحد‌های جدید، به تعمیر و بهسازی منازل ۷۲ خانوار تحت حمایت نیز کمک شده است و فضای جانبی مورد نیاز برای برخی منازل نیز ساخته شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فولادشهر گفت: کمیته امداد فولادشهر براساس عملکرد سال گذشته، در زمینه تامین مسکن مددجویان در سطح استان اصفهان رکورددار بوده است.

شیرازی همچنین از انتشار نرم افزار صدقه من خبر داد و گفت: این برنامه با اهداف خیرخواهانه طراحی شده است و از طریق بازار و مایکت در دسترس عموم قرار دارد. وی افزود: مردم می‌توانند با نصب این برنامه کمک‌های خود را مطابق نیت شخصی برای نیازمندان در شهر‌های مختلف کشور ارسال کنند.