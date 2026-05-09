سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از الزام قانونی جدید خبر داد که بر اساس آن هر قرارداد پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت ساختمان تنها با شناسه یکتا قابل ثبت رسمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح مفهوم پیش‌فروش ساختمان، گفت: پیش‌فروش به معنای فروش یک ساختمان قبل از ساخت یا پیش از تکمیل آن است و در واقع نوعی تعهد فروشنده به احداث یا تکمیل بنا و تحویل آن در موعد مقرر به خریدار محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره قرارداد مشارکت در ساخت افزود: هرگاه یک یا چند مالک عرصه و زمین با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث بنا در زمین با شرایط مشخص توافق کنند، این قرارداد مشارکت در ساخت تلقی می‌شود.

قویدل با اشاره به ماده ۱۴ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه بوده و توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی تأیید شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کند و برای هر واحد، شناسه یکتا اختصاص دهد.

وی افزود: تنظیم سند رسمی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون، صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.